الإمارات تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لدعم تطلعات الليبيين

بسام محمد -

متابعة – دوت الخليج

شارك معالي الشيخ “شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان”، وزير دولة، ممثلاً عن صاحب السمو رئيس الدولة. في أعمال “مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا”، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقل معالي الوزير، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، تحيات وتقدير قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية فرنسا. وجمهورية ألمانيا وجمهورية إيطاليا ودولة ليبيا والأمم المتحدة على الجهود المبذولة لتنظيم المؤتمر.

وأكد، وفق “وام”، على أهمية دعم المجتمع الدولي لتطلعات الليبيين. وعلى ضرورة إشراكهم في كافة الجهود الدولية المعنية بمستقبل دولة ليبيا الشقيقة.

وأشاد معالي الشيخ “شخبوط بن نهيان آل نهيان” بنجاح حكومة الوحدة الوطنية. في تنظيم واستضافة مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس في أكتوبر الماضي.

وأعرب عن ترحيب دولة الإمارات بجميع الجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي. بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر.

وجدد معاليه الترحيب بخطة العمل التي وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة. بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومتواز ومتسلسل.

وفي ختام كلمته، جدد معاليه الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي الشقيق لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.