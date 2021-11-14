عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية لوكسمبورج

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي “جان أسيلبورن” وزير خارجية لوكسمبورج.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في دبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحثا، وفق “وام”، الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد” على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ولوكسمبورج. والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.