إيدج تفوز بعقد حصري لتزويد الخدمات لطائرات القوات الجوية الإماراتي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

فازت “جال”، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في تقديم حلول جاهزية الطيران المتكاملة للزبائن العسكريين والمدنيين، والتابعة لمجموعة “إيدج”. بعقد حصري للخدمات اللوجستية المبنية على الأداء لتزويد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي. بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وخدمات الدعم المتخصصة.

وسيشهد عقد الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء الممتدة لمدة ثلاث سنوات والبالغة قيمته 11 مليار درهم. دعم “جال” للجاهزية التشغيلية للقوات الجوية والدفاع الجوي مع توفير سلامة ومرونة شاملتين.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أبرز مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة بقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

كما ستعمل على تبسيط عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي، وتنسيق جهود التعاون، وتحسين قدرات القوى البشرية.