وزارة الدفاع تبرم صفقات بقيمة 5.23 مليار درهم في معرض دبي للطيران

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغت قيمة الصفقات المبرمة لوزارة الدفاع، خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران، 2021، 5.23 مليار درهم.

وأكد اللواء الركن طيار “إسحاق صالح البلوشي”، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021. أن “الدورة الراهنة تعد الأكثر تميزا في تاريخ معرض دبي للطيران من حيث عدد العارضين والمشاركين في الحدث”.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات “معرض دبي للطيران” في دورته الـ17 ضمن دبي ورلد سنترال، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري. بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

ومن المتوقع، وفق ما ذكرته صحيفة “البيان”، أن تكون نسخة المعرض هي الأضخم منذ انطلاقه في عام 1989.

وتشهد نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران مشاركة 1200 عارض في الحدث و148 دولة يمثلها عارضون. و371 عارضاً جديداً و9 فئات للعارضين وهناك 20 دولة تشارك بأجنحة. كما أنا هناك 13 دولة تشارك لأول مرة. وتتواجد 160 طائرة للعرض، فضلاً عن وجود 80 شركة تتواجد بمنصات مختلفة.

ويشهد الحدث 4 عروض تجريبية لطائرات جديدة، كما يضم 9 مؤتمرات تضم 250 متحدثاً. وتم تخصيص منصة باسم “سكاي فيو” تتسع لـ5000 شخص، بحيث يمكنهم مشاهدة العروض الجوية مجاناً.