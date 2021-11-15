أبو ظبي.. افتتاح أكبر حوض للأحياء المائية بالشرق الأوسط

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

قامت أبوظبي بافتتاح أكبر حوض للأحياء المائية بالشرق الأوسط للزوار يوم الجمعة، واسم الحوض “ناشيونال أكواريوم أبوظبي”، ويأوي 45 ألفاً من الأحياء المائية في 60 معرض.

وأفاد المدير العام لـ”ناشيونال أكواريوم أبو ظبي” بول هاملتون، لـ “رويترز”: “إنه أكبر حوض في الشرق الأوسط، فيه أكبر نفق تحت الماء بأي حوض أحياء مائية في الشرق الأوسط، لدينا أكثر من 45 ألف كائن مائي هنا عبر 60 معرضاً وعشر مناطق، تستغرق والرحلة في الحوض نحو ساعتين لتكتمل”.

ومن بين بعض الأنواع الأكثر شهرة في الحوض المائي، أفعى “سوبر سنيك”، وهي أنثى ضخمة من فصيلة الثعبان الشبكي المشهور عالمياً، ويعتقد أنها أطول حيوان زاحف معروض في العالم، وأسماك قرش المطرقة، والورل المائي الآسيوي “البروفيسور”.

هذا واستغرق إنشاء “ناشيونال أكواريوم أبوظبي” عدة أشهر، شهد خلالها العديد من التحديات والتأخيرات وسط جائحة كورونا حتى افتتاحه للزوار بعد طول انتظار.