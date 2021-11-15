وزير الخارجية والتعاون الدولي يستقبل نظيره المصري

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي “سامح شكري” وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

وبحث الجانبان، وفق “وام”، العلاقات الأخوية المتجذرة بين الإمارات ومصر، وسبل تعزيز مختلف جوانب العمل والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما بحث سموه وضيفه تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بزيارة معالي وزير الخارجية المصري، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين. والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتهما ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أشاد معالي “سامح شكري” بعمق العلاقات الأخوية الإماراتية المصرية، والنمو والتطور المستمرين الذي تشهده مجالات التعاون المشترك بينهما.