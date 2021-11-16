“دبي للطيران” يسجل صفقات بـ63.5 ملياردرهم في يومه الثاني

بسام محمد -

واصل معرض دبي للطيران 2021 في يومه الثاني مسيرة زخم العقود والصفقات الجديدة، حيث سجل اليوم الاثنين 63.5 مليار درهم قيمة عقود وصفقات تم الإعلان عنها خلال اليوم الثاني لفعالياته، وبذلك يصل إجمالي الصفقات المعلنة خلال أول يومين للحدث ما يقارب 201.5 مليار درهم.

وخلال اليوم الثاني، أعلنت طيران الإمارات استثمار 3.67 مليارات درهم لتوسيع سعة الشحن عبر طلب جديد لشراء طائرتين بوينغ 777 للشحن وتحويل أربع طائرات ركاب بوينغ 777-300ER إلى طائرات شحن خلال عامي 2023 و2024.

كما وقعت شركة إيرباص خطاب نوايا مع شركة “آيرليس كوربوريشن” ومقرها لوس أنجلوس لشراء 111 طائرة متنوعة بقيمة دفترية تقديرية تبلغ نحو 58.7 مليار درهم بحسب القائمة المعلنة في 2018 لأسعار إيرباص.

وشملت الاتفاقية 25 طائرة من طراز A220-300، و55 طائرة من طراز A321neo، و 20 طائرة من طراز A321XLR، وأربع طائرات A330neo، و7 طائرات من طراز A350 المخصصة للشحن.

كما تلقت شركة “إمبرير” طلباً شراء مؤكد لثلاث طائرات E175 جديدة، بالإضافة إلى ثلاثة حقوق شراء لنفس طراز الطائرات مع شركة “أوفر لاند” النيجيرية، وبحسب الأسعار الدفترية تصل قيمة الصفقة إلى 1.1 مليار درهم (299.4 مليون دولار).