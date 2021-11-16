الإمارات تتألق على مؤشر الازدهار العالمي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ21 على مستوى العالم. في جودة الظروف المتاحة للشركات والمشروعات التجارية، وفق نتائج “مؤشر الازدهار العالمي 2021”. الصادر من مؤسسة “ليغاتوم” البريطانية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.

ويعد معيار جودة الظروف المتاحة للمشروعات التجارية، من أهم المؤشرات الفرعية ضمن “مؤشر الرخاء العالمي”، وفق صحيفة “البيان”.

وتفوقت الإمارات هذا العام في هذا المؤشر الفرعي على كلٍ من فرنسا التي جاءت في المركز الـ22، وأستراليا وبلجيكا واللتين نالتا المركزين 24 و25، على التوالي.

وتفوقت الدولة أيضاً على كل من آيسلندا التي جاءت في المركز الـ26، ماليزيا الـ29، وإسبانيا الـ31.

وكانت صدارة دول العالم هذا العام من نصيب هونغ كونغ، فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني، وحلت سنغافورة ثالثة.

وجاءت الإمارات في الصدارة الإقليمية أيضاً على أحد المؤشرات الفرعية الهامة الأخرى. وهو مؤشر البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق، بينما جاءت في المركز الـ22 عالمياً على المؤشر.

وتفوقت الإمارات هذا العام في بنيتها التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق على كلٍ من نيوزيلندا، ايرلندا، وإيطاليا.

وجاءت الإمارات في المركز الـ29 عالمياً في مؤشرين فرعيين، وهما رأس المال الاجتماعي، والبيئة الاستثمارية.

واحتفظت الإمارات هذا العام بصدارتها العربية على “مؤشر الرخاء العالمي”، والتي تحتلها منذ عدة أعوام متتالية. حيث صنفت في المركز الأول عربياً والـ41 عالمياً على قائمة أكثر دول العالم رخاءً وازدهارً.

ويرصد “مؤشر الرخاء العالمي” مستويات الرخاء والازدهار في كافة بلدان العالم بصفة سنوية. استناداً إلى حاصل جمع الأرصدة التي حصلت عليها كل دولة في عدد من المعايير والمؤشرات الفرعية. من أهمها: جودة الظروف المتاحة للشركات والمشروعات التجارية، جودة الأسواق وسهولة الوصول إليها، البيئة الاستثمارية، الجودة الاقتصادية، رأس المال الاجتماعي، الحوكمة، وغيرها.

واحتفظت الدنمارك بالصدارة التي نالتها العام الماضي، وكذلك احتفظت النرويج وفنلندا منذ العام الماضي بالمركزين الثاني والرابع على التوالي. بينما قفزت السويد مركزين إلى الثالث.