بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطوات إصدار جواز سفر جديد لأحد أفراد العائلة في الإمارات.

وأوضحت الهيئة، وفق صحيفة “البيان”، أنه بإمكان الأفراد إصدار الجواز عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae . أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

وذكرت أو الخطوات تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق. ثم اختيار خدمة إصدار جواز سفر بعد التحقق من نجاح خطوة تسجيل مولود.

وأشارت إلى أن الخطوة الثالثة اختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له، ثم التحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها. فدفع الرسوم المستحقة، قبل استلام الجواز من شركة التوصيل المعتمدة.

ونوهت الهيئة، بالمتعاملين التأكد من دقة وصحة البيانات المسجلة لضمان سرعة إنجازها في الوقت المحدد.