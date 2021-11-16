عبدالله بن زايد يستقبل وزير التجارة والصناعة الروسي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر إكسبو 2020 دبي. معالي “دينيس مانتوروف” وزير التجارة والصناعة الروسي.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات المختلفة. ومنها الاقتصادية والتجارية، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وتناولا دور “إكسبو 2020 دبي” في تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. والعمل على ترسيخ اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد” بزيارة معالي “مانتوروف”، مؤكداً، وفق “وام”، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية. ترتبطان بعلاقات استراتيجية شاملة ومتطورة، ويعملان معا من أجل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة. بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيها.