مميزات التسجيل في الهوية الرقمية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حددت حكومة الإمارات الرقمية 7 مزايا يستفيد منها المتعاملون من المواطنين والمقيمين عند ترقية حساباتهم إلى الهوية الرقميةUAE Pass . للتمكن من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة.

وتتجسد المزايا، وفق صحيفة” البيان”، في أن الهوية الرقمية آمنة، وتتيح تسجيلاً موحداً للدخول إلى كافة المواقع الحكومية وخدماتها من هاتفك المحمول.

وتتيح توقيع المستندات والمصادقة عليها رقمياً، وتخزين ومشاركة المستندات الرقمية، وتحديث ملفك التعريفي. وتحديث العنوان ومعلومات الاتصال، إضافة إلى خدمات مخصصة.

ويوفر تطبيق “الهوية الرقمية” للمتعامل إمكانية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. والاستفادة من 6 آلاف خدمة تقدمها 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة. وتضيف بصمة الوجه مزيداً من وسائل الأمان لتطبيق الهوية الرقمية، لتكون هوية وطنية آمنة للمواطنين والمقيمين.

ويستخدم تطبيق “الهوية الرقمية” تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين. حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية. بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة وزيارة مركز خدمات لإنجازها.