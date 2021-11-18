بوينج 777 إكس تقوم بعرض يحبس الأنفاس في معرض “دبي للطيران”

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

قامت طائرة بوينج 777 إكس المتوقع أن تدخل الخدمة ضمن أسطول طيران الإمارات في 2024. بعرض يحبس الأنفاس ضمن فعاليات معرض دبي للطيران.

وحلقت الطائرة على ارتفاعات مختلفة حيث تراقصت على مسارات أفقية وجانبية عمودية وكذلك في وضع مقلوب في سماء دبي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الإمارات” قد أعلن الاثنين أنّ المجوعة ستجري محادثات مع شركة “بوينج” الأميركية بشأن طائرات “777 إكس” التي تأخّر تسليمها، قبل وأثناء معرض دبي للطيران الذي يقام حالياً.

و”بوينج 777 إكس” هي النسخة المستقبلية في عائلة “بوينج 777″، و ستضم نوعين؛ وهما “بوينغ 777-8 إكس” و”بوينج 777-9 إكس”، وستكون منافسة لطائرة “إيرباص إيه 350”.

وصرحت بوينغ أن الطائرة ستكون الأكبر والأكثر فاعلية ضمن فئة الطائرات ثنائية المحركات، وستضم محركات جديدة وأجنحة جديدة وتكنولوجيا مثل طائرة “بوينغ 787″، وحلقت لأول مرة في يناير 2020.