مجموعة اتصالات تعزز محفظة خدماتها الرقمية باتفاقية جديدة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات “مجموعة اتصالات” اتفاقية مع elGrocer Ltd، تقوم على أساسها بالاستحواذ على 100% من elGrocer DMCC.

وتسعى الشركة بهذه الخطوة إلى دعم طموحاتها الرقمية، وإثراء خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية. وتعظيم التآزر الذي من شأنه قيادة محفظة أعمالها من الخدمات والمنتجات المتنوعة والمتكاملة.

وتأتي هذه الاتفاقية، في الوقت الذي تم فيه تصنيف دولة الإمارات كواحدة من أعلى الدول على مستوى العالم. من حيث نسبة انتشار الأجهزة الذكية، وتصنيفها أيضاً كواحدة من أكثر الدول تقدماً في التسوق عبر الإنترنت وسوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيساهم استحواذ “مجموعة اتصالات” على elGrocer في تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة، وفق صحيفة “البيان”.

وتم في العام 2015 إطلاق منصة elGrocer لتكون سوقاً إلكترونية للبقالة تعمل في جميع أنحاء دولة الإمارات. حيث يلتقي كبار تجار التجزئة والمتاجر المتخصصة على منصة واحدة مع أكثر من 500 منفذ و120 ألف منتج.

وتمتلك elGrocer شراكات استراتيجية مع أهم شركات السلع الاستهلاكية العالمية والمحلية، للتعاون وبناء الاستراتيجيات المبتكرة لدعم وتعزيز علاماتها التجارية.