رئيس الدولة يمنح سفير اليابان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” سعادة إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

جاء ذلك تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الياباني الوسام خلال استقباله له بمقر إكسبو 2020 دبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة.

من جانبه أعرب سعادة إكيهيكو ناكاجيما عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” ..مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.