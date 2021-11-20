محمد بن زايد يستقبل رئيس موريتانيا

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

استقبل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم. فخامة “محمد ولد الشيخ الغزواني” رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد” بالضيف، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. وتمنياته لموريتانيا الشقيقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وبحثا الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وفرص تطوير التعاون المشترك وتنويعه في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية. التي تحظى باهتمام البلدين، بما يعزز مصالحهما المشتركة ويخدم جهودهما في التنمية المستدامة الشاملة.

كما تبادل سموه والرئيس الموريتاني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق “وام”. إضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في هذه المناطق. والتي تشكل القاعدة الرئيسة للمضي قدماً نحو التنمية والتقدم.