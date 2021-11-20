محمد بن زايد يستقبل الرئيس الموريتاني

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

زار فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى موريتانيا، والوفد المرافق للرئيس الموريتاني.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، نقل محمد بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لموريتانيا الشقيقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وجرى اللقاء في قصر الشاطئ، حيث بحث سموه وفخامته العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية وفرص تطوير التعاون المشترك وتنويعه في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين بما يعزز مصالحهما المشتركة ويخدم جهودهما في التنمية المستدامة الشاملة.

وتبادل سموه والرئيس الموريتاني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية إضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في هذه المناطق والتي تشكل القاعدة الرئيسة للمضي قدماً نحو التنمية والتقدم.