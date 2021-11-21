أسرار تحضير عدس مسلوق ناضج.. لا تفوّتيها

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

لا يخلو أي مطبخ من العدس، حيث يتم استخدامه لطهي المجدرة أو الشوربات الصحية اللذيذة.

وفي هذا السياق سنقدم لك طريقة تحضير عدس ناضج:

– اغسلي العدس بالماء جيداً وتخلصي من أي حصى صغيرة أو عدس فاسد.

– انقعي العدس بالماء البارد لمدة ليلة كاملة. تساعد هذه الخطوة على طهي العدس بأسرع وقت.

– اغمري كل كوب من العدس الجاف بـ3 أكواب من الماء على الأقل لسلقه. لن تمتص حبات العدس كمية الماء الزائدة فيمكنك التخلص منها عند الانتهاء من سلق العدس.

– بمجرد ان تغلي ماء السلق احرصي على تغطية القدر وخفض النار للحفاظ على غليان خفيف. إن العدس المطهي على نار خفيفة يعتبر مثالي النضج. في حين أن طهي العدس على نار قوية يؤدي الى انقسام حبة العدس الى اثنين، والتصاق العدس في قعر القدر.

– يتلاءم طعم العدس مع أي مرق يمكن أن تضيفيه له من مرق خضار أو مرق اللحم لذلك يمكن استبدال الماء بالمرق عند سلق العدس.

– اطهي العدس بحسب المدة التي تناسب كل نوع.