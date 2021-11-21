الإمارات أسعد بلد للتقاعد في العالم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الإمارات صدارة قائمة أفضل دول العالم للتقاعد، التي نشرتها الصحيفة البريطانية “إكسبريس”، أمس.

وأوضحت الصحيفة أن “الإمارات حصلت على رصيد إجمالي بلغ 7.76 درجات من أصل 10 درجات. تصدرت بها القائمة منفردة، لتنال لقب أسعد وجهات التقاعد على مستوى العالم”.

وذكرت أنه “في ظل متوسط درجة حرارة على مدار العام، يبلغ 27 درجة مئوية، ومتوسط فترات سطوع الشمس الطويلة. لم يكن مفاجئاً أن تتصدر الدولة قائمة أسعد وجهات التقاعد عالمياً”.

وأضافت: “ثمة عوامل ومميزات أخرى، عززت صدارة الإمارات للقائمة، ومنها كلفة المعيشة المتوسطة في الدولة. ومتوسط الرواتب الذي يتجاوز 2.0000 جنيه إسترليني، 9877 درهماً شهرياً”.

وجاءت أستراليا في المركز الثاني، برصيد إجمال بلغ 7.51 درجات. وكان من النتائج اللافتة، أن المملكة المتحدة نالت المركز الـ47 على القائمة.

واستند تصنيف أسعد بلدان العالم للتقاعد، وترتيبها، إلى 6 فئات، للمفاضلة بين 95 دولة مدرجة بالقائمة. ومن أبرز فئات المقارنة كلفة المعيشة، متوسط الرواتب، وعدد ساعات سطوع الشمس يومياً.