شرطة أبوظبي تؤكد أهمية الالتزام بالقوانين المرورية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام. أهمية تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة للعمل معاً وبشكل مستمر، من أجل تأمين سلامة مستخدمي الطرق.

ولفتت، وفق “وام”، إلى اهتمامها المستمر بتطوير منظومة السلامة المرورية بالتنسيق مع الشركاء. وصولاً إلى أفضل معدلات الاستجابة، وتوفير الدعم اللوجستي للمصابين.

ودعت السائقين ومستخدمي الطرق إلى ضرورة التعاون في تطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة. للحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها، مثل احترام السرعة المقررة وتجنب الانشغال بغير الطريق. وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتعزيز السلامة للسائقين ومستخدمي الطريق.