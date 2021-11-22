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دفاع مدني دبي يكافح حريق سيارة

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بسام محمد - متابعة –  مظفر إسماعيل

 

كشف مصدر  في الدفاع المدني بدبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 10:56 اليوم. يفيد بوقوع حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ زايد مع مخرج النخلة.

 

وأضاف المصدر: “على الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ المرسى مستجيب أول وجهة اختصاص. وعند الوصول في الساعة 11:02 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق وتبين أن المركبة محترقة بالكامل، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات. لتباشر الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق وإجراء اللازم، وعند الساعة 11:11”.

 

وأفاد قائد الحادث الميداني بأن الحادث منتهي تماماً  بدون إصابات، وفق صحيفة “البيان”. وأنه تم تسليم السيارة والموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة ملابسات الحادث.

دفاع مدني دبي يكافح حريق سيارة


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