دفاع مدني دبي يكافح حريق سيارة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف مصدر في الدفاع المدني بدبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 10:56 اليوم. يفيد بوقوع حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ زايد مع مخرج النخلة.

وأضاف المصدر: “على الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ المرسى مستجيب أول وجهة اختصاص. وعند الوصول في الساعة 11:02 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق وتبين أن المركبة محترقة بالكامل، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات. لتباشر الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق وإجراء اللازم، وعند الساعة 11:11”.

وأفاد قائد الحادث الميداني بأن الحادث منتهي تماماً بدون إصابات، وفق صحيفة “البيان”. وأنه تم تسليم السيارة والموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة ملابسات الحادث.