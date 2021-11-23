المركزي الإماراتي يُصدر مسكوكة جديدة تحمل اسم وزارة شؤون الرئاسة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصدر مصرف الإمارات المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة “عام الخمسين” تحمل اسم وزارة شؤون الرئاسة، بقيمة 500 درهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.

ويأتي إصدار المسكوكة التذكارية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتزن المسكوكة الجديدة 250 غراماً، وسيحمل الوجه الأمامي رسماً لصورة قصر الوطن محاطاً بتاريخي 1971 – 2021 واسم وزارة شؤون الرئاسة باللغتين العربية والإنجليزية وشعار الدولة.

بينما سيتضمن الوجه الخلفي شعار عام الخمسين والقيمة الإسمية والتي تبلغ 500 درهم، محاطاً باسم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية.

ولن تكون المسكوكة التذكارية متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.