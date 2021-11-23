غداً.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الوطني

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

يفتتح صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. صباح يوم غد الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021م، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، وبحضور سمو أولياء العهود والشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء. وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

وأصدر صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، مرسوم دعوة المجلس للانعقاد لسنة 2021م، وفق “وام”.

ووفق جدول أعمال الجلسة الأولى، يطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع “سياسة مصرف الإمارات للتنمية”.

كما يطلع المجلس على 11 رسالة واردة من معالي “عبدالرحمن بن محمد العويس”، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. أحيل 7 رسائل منها بقرار من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية بشأن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات العامة التالية. موضوع “أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة”. وموضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية”، أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

كما يناقش وموضوع “التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني”، وموضوع “سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية”. وموضوع “سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث”، أحيلت إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية. وموضوع “سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء” أحيلت إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية. وموضوع “سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي”، أحيلت إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

كما يطلع المجلس على أربع رسائل بشأن قرارات مجلس الوزراء حول توصيات الموضوعات العامة التالية. موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة. وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

ويطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. والثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م.

كما يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية من دور الانعقاد العادي الثالث. ويتم فيها انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية، وانتخاب أعضاء لجان الصداقة.

وبعد أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثالثة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية المعقودة بتاريخ 29 يونيو 2021م. ينتخب أعضاء المجموعات البرلمانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر التالية. مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ينتخب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية التالية: لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، ولجنة الصداقة مع البرلمانات العربية. ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ولجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية. ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، ولجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.