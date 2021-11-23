1.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال 11 يوماً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت مطارات دبي بياناً إرشادياً لعناية المسافرين، بهدف تنبيههم إلى أن مطار دبي الدولي سيكون شديد الازدحام، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وسيتم عبور حوالي 1.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، بين 25 نوفمبر و5 ديسمبر المقبل. بمعدل حركة مرورية تصل إلى نحو 164,000 مسافر يومياً.

ومن المتوقع، وفق صحيفة “البيان”، أن يصل هذا الازدحام إلى ذروته في 4 ديسمبر. بمعدل حركة مرورية قد تتجاوز 190,000 مسافر في اليوم..

ونظراً لتغير متطلبات السفر عالمياً بعد جائحة كوفيد 19. توجه مطارات دبي عناية جميع الركاب والمسافرين عبر مطارات دبي إلى التالي:

كن على دراية تامة بضوابط السفر الأحدث الخاصة بوجهة السفر الخاصة بك. نحن نشجع المسافرين على أن يتواصلوا مع خطوط الطيران المتوافقة مع وجهتهم بهذا الخصوص. وذلك بهدف التأكد من إحضار جميع المستندات الضرورية بتاريخ الصلاحية المطلوب قبل وصولهم إلى المطار.

ننوه على أن الطرقات المؤدية الى المطار قد تكون غاية في الازدحام في وقت الذروة، نحن ننصح بأخذ الاحتياطات لذلك، بالتوجه باكراً.

إذا كنت مسافراً عبر مبنى المسافرين 1، يرجى الحضور قبل مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات قبل رحلتك. أما مسافرينا الكرام عبر المبنى 3 فباستطاعتهم أن يتجنبوا صفوف الانتظار، وذلك بتسجيل وصولهم قبل مدة تصل إلى 24 ساعة قبل مغادرتهم.

ونحث المسافرين على استخدام الوسائل الإلكترونية والخدمة الذاتية ما أمكن وذلك لبداية سلسة وسهلة لرحلاتهم.

خلال فترات الذروة القادمة، سيتمكن المسافرون الحاملين بطاقة طيران وحدهم فقط من الدخول لبوابة المغادرة. نحن ننصح العائلة والأشخاص المودعين بالبقاء في منازلهم.