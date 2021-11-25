تعرف إلى قائمة الدول التي تفتح حدودها للجواز الإماراتي بدون تأشيرة

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

بالتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الخمسين، حقق الجواز الإماراتي مكاسب جديدة وأضاف إلى رصيد إعفاءاته من التأشيرة المسبقة 7 نقاط جديدة منذ صعوده مجدداً إلى المركز الأول عالمياً في مطلع أكتوبر الماضي، ليرفع رصيده إلى 159 نقطة إعفاء.

ووسّع جواز السفر الإماراتي الفارق بينه وبين الجواز النيوزيلندي الذي يحتل المركز الثاني في مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، إلى 8 نقاط إعفاء من التأشيرة، ما يشير إلى احتفاظه بالمركز الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من التزام عدد كبير من دول العالم حتى الآن بإجراءات وقيود الإغلاق والحظر جراء تداعيات كوفيد ـ 19.

وبحسب المؤشر العالمي فقد ارتفع رصيد الجواز الإماراتي العادي إلى 159 نقطة إعفاء من التأشيرة المسبقة (104 دول بدون تأشيرة و55 دولة لدى الوصول) ليتبقى أمامه 39 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة.

ووفقا للمؤشر لا يزال جواز السفر النيوزيلندي يحتفظ بالمركز الثاني برصيد 151 نقطة، يليه في الترتيب الثالث عالميا جوازات سفر كل من: المانيا واسبانيا وايطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية واستراليا برصيد 150 نقطة، وفي المركز الرابع الذي يضم كلا من جوازات: هولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا ولكسمبورج برصيد نقاط 149 نقطة، في الوقت الذي تتربع فيه جوازات 5 دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الخامس برصيد 148 نقطة وهي: فرنسا وبلجيكا والبرتغال وأيرلندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتفاوت قوة جوازات سفر الدول العربية في المؤشر العالمي ـ الذي يضم جوازات 199 دولة حول العالم ـ بصورة كبيرة من حيث القوة، وتتقاسم المراكز المتوسطة والضعيفة في القائمة وهي كالآتي: قطر في المركز 43 برصيد 93 نقطة إعفاء من التأشيرة، تليها الكويت في المركز 46 برصيد 87 نقطة، البحرين في المركز الـ 50 برصيد 81 نقطة، السعودية في المركز 52 برصيد 78 نقطة، سلطنة عمان في المركز 53 برصيد 77 نقطة، تونس في المركز 58 برصيد 69 نقطة، المغرب في المركز 56 برصيد 62 نقطة، الأردن والجزائر في المركز الـ 70 برصيد 57 نقطة، مصر في المركز 73 برصيد 54 نقطة إعفاء، لبنان في المركز 77 برصيد 50 نقطة، جيبوتي في المركز 78 برصيد 49 نقطة، ليبيا والسودان وجنوب السودان مجتمعة في المركز 81 برصيد 46 نقطة، اليمن في المركز 86 برصيد 39 نقطة، سوريا في المركز 88 برصيد 38 نقطة، واخيرا العراق في المركز قبل الأخير برصيد 34 نقطة إعفاء من التأشيرة 89، وتأتي أفغانستان في ذيل القائمة في المركز الـ 90 والأخير برصيد 33 نقطة إعفاء من التأشيرة.