مكتوم بن محمد يبحث مع ولي عهد البحرين مستقبل العلاقات الثنائية

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم في مقر إكسبو 2020 دبي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

وقد رحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث أعرب سموه عن خالص أمنياته لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية البحرينية ومنوهاً بتقدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يرقى إلى مستوى الطموحات المأمولة لمستقبل التعاون في دعم مسيرة التنمية سواءً في إطارها الثنائي أو محيطها الخليجي والعربي الأشمل.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر على كافة الأصعدة بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وامتداداً للروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز توجهات التنمية الشاملة ويدعم خطط وبرامج ومشاريع التطوير الطموحة في البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى مستويات التنسيق والاستمرار في تبادل الأفكار والرؤى، في شتى المجالات بما في ذلك التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، وغيرها من المجالات التي تلامس طموحات الشعبين في ريادة المستقبل.

إلى ذلك، تناول اللقاء استضافة دولة الإمارات لمعرض “إكسبو 2020 دبي” بما للحدث العالمي من انعكاسات إيجابية كبيرة على منطقة الخليج والعالم العربي عموماً، مع انعقاده للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وما يوفره هذا الحدث الضخم من فرص لتلاقي العقول من مختلف أنحاء العالم يجمعها هدف واحد هو صنع مستقبل أفضل للبشرية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من معالي الوزراء، والمسؤولين.