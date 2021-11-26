توقيع اتفاقية شراكة بين “موانئ أبوظبي” وصندوق الثروة السيادي التركي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أبرمت موانئ أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الثروة السيادي التركي، وذلك لاستطلاع الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل الموانئ وتنسيق الجهود المشتركة لدراسة عدد من المشاريع الاستثمارية في القطاع اللوجستي في تركيا.

وبحسب “البيان”، تم توقيع الاتفاقية بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في تركيا، حيث وقعها الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وأرادا إيرمت، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي.

ونصت الاتفاقية على تعاون الجانبين في استطلاع ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في تركيا، بالإضافة إلى إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتقييم تلك الفرص وتعزيز العلاقات والروابط التجارية بين الطرفين.

وترسخ الاتفاقية من مكانة مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها مؤسسة متكاملة عاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية.

كما وتعزز من مستوى التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا.