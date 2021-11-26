البرلمان العربي يُهنئ الإمارات بفوز مرشحها برئاسة “الإنتربول”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

هنأ رئيس البرلمان العربي، معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دولة الإمارات العربية بفوز مرشحها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية بمنصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية ” الإنتربول”.

وبحسب “البيان”، أصدر العسومي بياناً جاء فيه أن هذا الفوز المستحق لمرشح دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي ليصبح أول شخصية عربية تتولى هذا المنصب الرفيع يؤكد ريادة دولة الإمارات وثقة المجتمع الدولي فيها وفي منظومتها الأمنية كما أنه يعزز من الحضور العربي في هذه المنظمة.

وتمنى رئيس البرلمان العربي لدولة الإمارات وقيادتها المزيد من التقدم والازدهار والنجاح وهي على مشارف اليوم الوطني الخمسين.