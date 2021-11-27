محمد بن زايد يُعفي هذه الفئات من سداد مستحقات القروض السكنية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و بتوجيه من

‏صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكنَ وأراضٍ سكنية للمواطنين في إمارة ‎أبوظبي، وإعفاء أسر متوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، ستكون الحزمة بقيمة 10 مليار درهم إماراتي، وسيستفيد منها أكثر من 10 آلاف مواطن.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع احتفالات الدولة الإماراتية بالعام الخمسين.