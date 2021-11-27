ترخيص فوري لأكثر من 10 آلاف منشأة أعمال في دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، 10.707 رخصة بشكل فوري. خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021، توزعت على حسب فئة الرخصة، حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 63%، والتجارية بنسبة 37%.

وتوفر خدمة “الرخصة الفورية” حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن. تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر، وفق صحيفة “البيان”.

تستغرق عملية إصدارها 5 دقائق فقط، على منصة استثمر في دبي invest.dubai.ae . مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.