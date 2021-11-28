رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 870 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، أمراً بالإفراج عن 870 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، تكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام بمناسبة ‎عيد الاتحاد الـ 50 للدولة.

وتُمثل هذه المبادرة السخية قيم التسامح والكرم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعطي المشمولين بالقرار فرصة لبدء الحياة من جديد والانخراط بها.