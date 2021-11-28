حميد النعيمي يأمر بالإفراج عن 43 نزيلاً

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

أمر صاحب السمو الشيخ “حميد بن راشد النعيمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 43 نزيلاً. أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان. وممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفاؤهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 للدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة. بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحة العيد الوطني الـ50 بعودة النزلاء إلى أسرهم.

وأكد سعادة اللواء الشيخ “سلطان بن عبدالله النعيمي”، قائد عام شرطة عجمان، أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.