أصحاب السمو يهنئون رئيس موريتانيا بذكرى الاستقلال

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى الرئيس “محمد ولد الشيخ الغزواني”، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس “محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وبعث صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى محمد ولد بلال رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.