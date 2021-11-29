الصحة تقرر اعتماد الجرعة الداعمة من لقاح كورونا لهذه الفئة

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية. قراراً باعتماد الجرعة الداعمة من لقاح فيروس كورونا لجميع الفئات فوق سن 18 عاماً.

وكشفت الوزارة اليوم الأحد. عن اعتماد الجرعة الداعمة لجميع فئات البالغين من عمر 18 سنة فما فوق. للمطعمين بالجرعتين الأساسيتين بتطعيم “فايزر بايونتيك” ولقاح سبيوتنيك. وذلك بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية. بالإضافة للجرعات الداعمة الحاصلين على لقاح “ساينوفارم”. والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.

كما نصحت الجميع في بيان لها اليوم الأحد. بالتأكد من الحصول على الجرعات الداعمة في وقتها. وعدم التأجيل وعلى وجه الخصوص فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.