سلطان القاسمي يأمر بالإفراج عن 237 نزيلاً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”. عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بالإفراج عن 237 نزيلاً من مختلف الجنسيات. من المحكومين في قضايا مختلفة. بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة.

ويشمل القرار من انطبقت عليهم شروط العفو. وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

وجاء ذلك بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة. على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة. والعودة إلى المجتمع أفرادا صالحين. وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية والمحافظة على استقرار أسرهم.