تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة حمدان بن محمد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. بصفته حاكماً لإمارة دبي. المرسوم رقم /47/ لسنة 2021.

ويقضي المرسوم بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. برئاسة سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي. رئيس المجلس التنفيذي.

ويضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته. معالي “محمد عبدالله القرقاوي”، نائباً للرئيس والعضو المنتدب. ومعالي “عمر سلطان العلماء”، عضواً ونائباً للعضو المنتدب. ومعالي “عهود خلفان الرومي”، ومعالي الدكتور “أحمد بالهول الفلاسي”. ومعالي “عبدالله محمد بن طوق المري”.

كما يضم أيضاً القائد العام لشرطة دبي، ومدير عام بلدية دبي. والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطُّرق والمواصلات. ومدير عام هيئة الصحة في دبي. والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. ومدير عام هيئة دبي الرقمية. ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. ومدير عام المكتب التنفيذي.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.