محمد بن راشد يلتقي رئيس لاتفيا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فخامة “إغليس ليفتس”، رئيس جمهورية لاتفيا. في مقر جناح بلاده في “إكسبو 2020 دبي”.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الرئيس الضيف. خلال جولة في جناح لاتفيا. حول العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيزها. ضمن مختلف المجالات التنموية. وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وتطرق النقاش، وفق “البيان”. إلى أثر معرض إكسبو في فتح آفاق جديدة للتعاون والتقارب بين الشعوب. وإتاحة المجال للتعرف على حضارات وتقاليد 192 دولة في مكان واحد. تعرض من خلاله الدول المشاركة ملامح من تاريخها. وكذلك تقوم بالتعريف بأفكارها وابتكاراتها وتصوراتها للمستقبل.

وأكد الرئيس “إغليس ليفتس” تقدير بلاده للنهضة الشاملة. التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات. وما تحققه من إنجازات نوعية في مجالات مختلفة كانت محط أنظار العالم. ومن أهمها استضافة معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وأعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات حكومة وشعباً. بالاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين. وصادق الأمنيات بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.