محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 672 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 672 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في دبي بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر الإفراج الصادر بمكرمة من صاحب السمو حاكم دبي يأتي انطلاقاً من حرص سموه على إعطاء فرصة جديدة للمشمولين بالعفو للعودة إلى طريق الصواب، لاسيما مع احتفال الدولة بمناسبة وطنية غالية تتجسد فيها قيم التسامح والعطاء وتسمو فيها مشاعر الولاء للوطن، حيث تشكل مثل هذه المناسبات فرصة لتمكين هؤلاء الأشخاص من استعادة أدوارهم كعناصر نافعة لمجتمعهم ووطنهم، فضلاً عما لهذه المكرمة من أثر نفسي بإدخال البهجة على أسر وذوي المشمولين بالعفو.

وأوضح سعادة النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة وضعت الأمر الصادر عن صاحب السمو موضع التنفيذ الفوري وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.