منع حركة الشاحنات وحافلات نقل العمال في جزيرة أبوظبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قررت شرطة أبوظبي. منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة. وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي. بما في ذلك مداخل الجزيرة.

وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع. وذلك تزامنا مع يوم الشهيد وفترة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وقال العميد “محمد ضاحي الحميري”. مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية. إن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء. الموافق 30 نوفمبر وحتى الساعة 5 فجر يوم السبت 4 ديسمبر2021. ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة.

وأوضح أنه “سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة. تزامناً مع عيد الاتحاد الخمسين. تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق. وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية. بهدف توفير الانسيابية المرورية”.

وحث السائقين على التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية. من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.