الإمارات تجري 323,406 فحصاً جديداً خلال يوم

بسام محمد - متابعة – نور نجيم

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 323,406 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742,041 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة واحدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,147 حالة. بينما تم تسجيل 77 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736,939 حالة.