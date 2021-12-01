محمد بن زايد يعتمد استراتيجية “أدنوك” المحدثة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. سعي دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى تطوير قطاع الطاقة. بما يلبي طموحاتها في النمو والتطور. وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة.

وأوضح سموه إلى دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”. رئيس الدولة. لخطط تطوير قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”. اليوم الأربعاء، في جناح دولة الإمارات في معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: “عقدنا اجتماع مجلس إدارة أدنوك في إكسبو 2020 دبي. واعتمدنا استراتيجية الشركة المحدثة وخطة عملها باستثمارات 466 مليار درهم. للخمس سنوات المقبلة. مع إعادة توجيه 160 مليار درهم للاقتصاد المحلي. وإضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز”.

وأضاف سموه: نمضي بثقة من خلال أدنوك وغيرها من الشركات الوطنية. لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وضمان ريادة الإمارات في قطاع الطاقة. واستخدام الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وتخفيض الانبعاثات الكربونية”.