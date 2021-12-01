ولي عهد أبوظبي يبحث مع شيخ الأزهر التعاون بين الإمارات والأزهر الشريف

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في صرح المؤسس.

وبحث سموّه مع الطيب أوجه التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأزهر الشريف. خاصة في مجال نشر قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز الحوار بين الحضارات.

وهنأ شيخ الأزهر دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين متمنياً لها دوام التقدم والازدهار.

وتطرق اللقاء إلى دور المؤسسين “رحمهم الله” ورؤيتهم في ترسيخ. بناء صرح الاتحاد وإخلاصهم وتفانيهم في سبيل رفعته وعزة شعبهم.

كما وأهدى شيخ الأزهر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نسخة من “مصحف الأزهر الشريف”. الذي استغرق العمل فيه نحو عشرين عاماً، ويتسم بزخارفه المتميزة المستوحاة. من المخطوطات القرآنية وأساليب الطباعة والمواد الخام التي تحافظ على جودته.