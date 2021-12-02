عبارات خاصة للتهنئة باليوم الوطني الخمسين للإمارات

بسام محمد - متابعة – سماح اسماعيل

ستحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني الـ 50. والذي سيقام بشكل رسمي في 2 ديسمبر. ويستمر حتى 12 ديسمبر.

حيث تتضمن طرق الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي العديد من الأنشطة، منها زيارة المناطق والوجهات السياحية واكتشاف أماكن جديدة في جميع أنحاء الدولة وأداء النشيد الوطني لدولة الإمارات، والمشاركة بصور لمواقع مختلفة في الدولة، تمثل ذكرى خاصة بالنسبة لهم، علاوة على المشاركة في الاحتفالات التي تسبق اليوم الوطني مع أصدقائهم وعائلاتهم.

ودعت لجنة الاحتفال بـ”اليوبيل الذهبي” للإمارات، كافة الجهات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات للمشاركة بفعاليات خاصة بهم على مدار الخمسين يوما القادمة.

وأعلنت اللجنة مؤخرا عن بدء العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل، موجهة الدعوة إلى كل من يعتبر دولة الإمارات وطنا له المشاركة في الاحتفالات.

ويشهد عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام الاحتفال بـ”اليوبيل الذهبي” للدولة، من خلال عرض مسرحي عائم، يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أعلن عن تسمية العام الجاري بـ”عام الخمسين” وذلك احتفالاً بالذكرى الــ 50 على تأسيس الدولة في عام 1971.

وهناك العديد من عبارات التهنئة الخاصة باليوم الوطني الـ 50 للإمارات، ومنها مايلي:

1- تهنئة من القلب إلى قلب كل مواطن إماراتي مليئة بالحب والود بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الخمسين، دامت الإمارات العربية المتحدة ودام شعب الإمارات الشقيق.

2- أسمى آيات الشكر والتبريكات أصوغها لكم برسائل التهنئة العطرة لأهلي وأصدقائي وأحبتي فرداً فردًا بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الخمسين، فكل عامٍ وأنتم ووطني وبألف خير.

3- تهلّ على الإمارات العربية المتحدة مناسبة عظيمة، تحمل بين طياتها أجمل المعاني، وهي يوم اتحاد الإمارات ويوم عزّها وكرامتها وكبريائها وبداية النجاح العظيم.

4- نكتب بحروف من الحب والود أجمل الكلمات وأحلى العبارات بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نكتب هذه الرسالة المليئة بالأمنيات الطيبة للإمارات قيادة وشعبًا في هذه المناسبة الرفيعة، عاشت الإمارات وعاش الشعب الإماراتي العظيم.

5- اهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و شعبًا بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الخمسين وأتمنى للإمارات بحكامها الحكماء مزيدًا من الازدهار والرخاء والتقدم.

6- كلمة تهنئة مليئة بالعطر والحروف الجميلة خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي لجميع أهل الإمارات العربية المتحدة، كل عام والشعب الإماراتي بألف خير بمناسبة اليوم الوطني.

7- تهنئة لدولة الامارات وشعبها الوفي في يومهم الوطني ترليون مبروك وان شاء الله اعوامكم مديدة بالاستقرار والازدهار والأمن والأمان.