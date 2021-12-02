جورج قرداحي يُهنئ دولة الإمارات قيادةً وشعباً بعيدها الـ 50

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

هنأ وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الخمسين، قيادةً وشعباً.

وقال قرداحي عبر تويتر: “أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادة وشعبا. بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاما كأنها خمسون قرنا من الانجاز والتطور والرقي والطموح”.

وأضاف: “مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده. ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح. تشعّ أنوارها على العالم.. أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير”.