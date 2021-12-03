لحظة وصول قادة الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

وصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. إلى منطقة حتا في دبي. للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، وسط حضور واسع من قيادات الدولة وممثليها.

و بدأت الدولة احتفالها بعيد الاتحاد الخمسين مبكرا عبر إطلاق عدة مبادرات، أرادت لهذا التاريخ أن يكون مميزا، بفعاليات غير مسبوقة، عبر خمسين طريقة مبتكرة وإبداعية، حيث شهد حفل الافتتاح فقرات فنية متنوعة تعبر عن أصالة الدولة وتراثها زإنجازاتها.

ويتميزاحتفال هذا العام بمصادفته لليوبيل الذهبي للإمارات، بمرور نصف قرن على قيام الاتحاد، وإطلاق مشروع الخمسين القادمة، بخطة محكمة، تبني على الإنجازات، وتطلق التحديات بخطوات مدروسة، ومبادئ وقيم راسخة.

ويأتي عيد الاتحاد الخمسين، والإمارات ترفل وسط تراكم الإنجازات، على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي والإنساني، وعلوم الفضاء، والصحة، ونشر التسامح، وتضع قدما عليا في كل المؤشرات العالمية للتقدم في مختلف المجالات.