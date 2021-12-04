إعفاء فئة من المستأجرين في دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”. ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. بإعفاء المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم أو إعادة بنائها. ضمن الاستخدامات التي تخدم منطقة القوز الإبداعية. من الإيجارات لفترات تصل إلى عامين.

جاء ذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الرامية إلى جعل دبي عاصمةً للاقتصاد الإبداعي العالمي بحلول عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الـ”100 يوم”. للمشروع الهادف إلى تحويل المنطقة إلى مجمع إبداعي شامل ومتكامل. يستقطب المواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم.