انطلاق أعمال “قمة القيادات التطوعية العالمية” في أبوظبي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تشهد أبوظبي، اليوم السبت، انطلاق أعمال قمة القيادات التطوعية العالمية تحت عنوان “دور ريادة العمل التطوعي: التعامل مع جائحة كورونا وبناء خطة تعافي مستدامة”.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، تستضيف القمة مؤسسة الإمارات والرابطة الدولية للجهود التطوعية.

وتشكل القمة منصة رائدة لصناع القرار وممثلي المنظمات الوطنية للعمل التطوعي القادمين. من أكثر من 50دولة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للعمل التطوعي.

وستتوج القمة بتنظيم “المؤتمر العالمي للتطوع” والذي سيقام تحت رعاية. الرابطة الدولية للعمل التطوعي وتستضيفه مؤسسة الإمارات عام 2022 في أبوظبي.