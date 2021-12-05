طرق دبي تنجز 50% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 50% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد. الذي يمتد على طول شارع رأس الخور من شارع دبي ـ العين. إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 8 كيلومترات. ويشمل تنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي 2 كيلومتر.

وقال معالي “مطر محمد الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة. إم “المشروع يتضمن توسعة شارع الخور. من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى أربعة مسارات. وإنشاء طريق خدمات بسعة مسارين على جانبي الطريق. بهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير. وحل مناطق التداخلات المرورية الحالية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10000 مركبة في الساعة. وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة الى قرابة 7 دقائق”.

وأضاف: “يخدم المشروع العديد من المشاريع التطويرية الكبرى. التي يقدر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمه. وتشمل مشاريع الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، وراس الخور ـ الوصل، ومجمع ند الحمر”.

وأردف: “يشمل المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع ند الحمر مع شارع رأس الخور. بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 30000 مركبة في الساعة. وذلك من خلال إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 988 متراً. لتوفير حركة التفاف حرة إلى اليسار. للحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد. وإنشاء جسر آخر بسعة مسارين وبطول 115 متراً. لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع رأس الخور، باتجاه شارع دبي ـ العين. وإنشاء نفق بسعة مسارين، وطول 368 متراً. لتوفير حركة الالتفاف الى اليمين. للقادمين من شارع رأس الخور الى منطقة ند الحمر. إلى جانب أعمال التحسينات على التقاطع القائم حالياً، وتوسعة حركات الالتفاف القائمة”.