بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات. لكافة الجنسيات في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية. عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .

وذكرت أن الخطوات هي الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذwww.ica.gov.ae .. ثم اختيار القنوات الذكية. فتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حساب مكاتب الطباعة.

وبعد ذلك، اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.. الإدارة (الإمارة) – الخدمة الرئيسية (التأشيرة) – الخدمة (عدة سفرات) – الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات) – نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية).

والخطوة الأخيرة تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب – المرفقات – مراجعة الطلب – الرسوم. وفق صحيفة “البيان”.