دبي.. السيطرة على حريق في مستودعين برأس الخور

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت فرق الدفاع المدني في دبي. في السيطرة على حريق نشب ظهر اليوم. في مستودعين بمنطقة رأس الخور الصناعية بدون إصابات.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني، أن “غرفة العمليات. تلقت بلاغاً عند الساعة 12:12 ظهر اليوم. يفيد بوقوع حادث حريق في مستودعين بمنطقة رأس الخور الصناعية. وعلى الفور تحرك مركز إطفاء ند الشبا كمستجيب أول وجهة اختصاص”.

وأضاف: “عند الوصول في الساعة 12:17 محققاً زمن استجابة مقداره (5) دقائق. تبين أن الحادث متطور وهو عبارة عن حريق في مستودعين. أحدهما مستودع أصباغ والثاني مستودع مواد بناء. وأن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال وفق إشارة القائد الميداني. لتباشر الفرق المتخصصة عمليات مكافحة الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ولفت المصدر إلى أنه في الساعة 13:14 أفاد القائد الميداني للحادث. أن الحادث تحت السيطرة ومن دون وقوع أي إصابات أو وفيات. وتم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.