الرئيس السيسي يُهنئ الإمارات قيادةً وشعباً بعيدها الوطني الخمسين

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعرب رئيس الجمهورية العربية المصرية، عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتقديم التهاني لدولة الإمارات، شعباً وقيادةً، بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

وقال السيسي عبر تويتر: “يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة. شعباً و قيادةً، بمناسبة العيد الوطني الخمسين. لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجاً فريداً من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي”.

وأضاف السيسي: “وإنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية. أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيداً من القوة والمتانة، وسنواصل معاً تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا”.